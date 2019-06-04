Під Києвом горить велика птахофабрика



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Площа пожежі на території птахофабрики «Ясенсвіт» становить 15 000 м. кв

На території птахофабрики у Київській області сталося загоряння покрівлі. Зараз триває ліквідація пожежі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«4 червня о 11:37 до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району надійшло повідомлення про загоряння на території птахофабрики «Ясенсвіт», - йдеться в повідомленні.

До місця виклику було направлено рятувальників 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків, 49-ДПРЧ смт Калинівка, 44-ДПРЧ смт Чабани, 47-ДПРЧ смт Глеваха, 48-ДПРЧ смт Гребінки, 30-ДПРЧ м. Фастів, 51-ДПРЧ м. Боярка, 34-ДПРЧ м. Вишневе. Додатково по третьому номеру виклику направили рятувальників 16-ДПРЧ м. Обухів, 50-ДПРП с. Бишів.

«За оперативними даними, станом площа пожежі окремо стоячого цеху у м. Васильків на території птахофабрики «Ясенсвіт» становить 15 000 м. кв», - прокоментували рятувальники.

До гасіння пожежі залучено 50 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.

Жертв та постраждалих немає.