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    Під Києвом горить велика птахофабрика

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    Під Києвом горить велика птахофабрика

    Площа пожежі на території птахофабрики «Ясенсвіт» становить 15 000 м. кв

    На території птахофабрики у Київській області сталося загоряння покрівлі. Зараз триває ліквідація пожежі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «4 червня о 11:37 до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району надійшло повідомлення про загоряння на території птахофабрики «Ясенсвіт», - йдеться в повідомленні.

    До місця виклику було направлено рятувальників 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків, 49-ДПРЧ смт Калинівка, 44-ДПРЧ смт Чабани, 47-ДПРЧ смт Глеваха, 48-ДПРЧ смт Гребінки, 30-ДПРЧ м. Фастів, 51-ДПРЧ м. Боярка, 34-ДПРЧ м. Вишневе. Додатково по третьому номеру виклику направили рятувальників 16-ДПРЧ м. Обухів, 50-ДПРП с. Бишів.

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    Під Києвом горить велика птахофабрика
    Під Києвом горить велика птахофабрика
    Під Києвом горить велика птахофабрика
    Під Києвом горить велика птахофабрика
    Під Києвом горить велика птахофабрика
    Під Києвом горить велика птахофабрика
    Під Києвом горить велика птахофабрика

    «За оперативними даними, станом площа пожежі окремо стоячого цеху у м. Васильків на території птахофабрики «Ясенсвіт» становить 15 000 м. кв», - прокоментували рятувальники.

    До гасіння пожежі залучено 50 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.

    Жертв та постраждалих немає.

     

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