Масштабну пожежу на птахофабриці під Києвом ліквідовано (фото, відео)
До гасіння пожежі було залучено 50 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС
Рятувальники ліквідували загорання покрівлі на території птахофабрики «Ясенсвіт» у Васильківському районі Київщини. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
«До місця виклику було направлено рятувальників 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків, 49-ДПРЧ смт Калинівка, 44-ДПРЧ смт Чабани, 47-ДПРЧ смт Глеваха, 48-ДПРЧ смт Гребінки, 30-ДПРЧ м. Фастів, 51-ДПРЧ м. Боярка, 34-ДПРЧ м. Вишневе. Додатково по третьому номеру виклику направлено рятувальників 16-ДПРЧ м. Обухів, 50-ДПРП с. Бишів», - інформують у ДСНС.
Площа пожежі окремо стоячого цеху у м. Васильків на території птахофабрики «Ясенсвіт» становила 15 тис. кв. м.
До гасіння пожежі було залучено 50 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.
О 13.50 пожежу на території птахофарики було локалізовано, о 14.25 - ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає.
Як повідомлялося, загорання на птахофабриці виникло сьогодні о 11:37.