Масштабну пожежу на птахофабриці під Києвом ліквідовано (фото, відео)



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Площа пожежі на птахофабриці становила 15 тис. кв. м Фото: ДСНС

До гасіння пожежі було залучено 50 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС

Рятувальники ліквідували загорання покрівлі на території птахофабрики «Ясенсвіт» у Васильківському районі Київщини. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

«До місця виклику було направлено рятувальників 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків, 49-ДПРЧ смт Калинівка, 44-ДПРЧ смт Чабани, 47-ДПРЧ смт Глеваха, 48-ДПРЧ смт Гребінки, 30-ДПРЧ м. Фастів, 51-ДПРЧ м. Боярка, 34-ДПРЧ м. Вишневе. Додатково по третьому номеру виклику направлено рятувальників 16-ДПРЧ м. Обухів, 50-ДПРП с. Бишів», - інформують у ДСНС.

Площа пожежі окремо стоячого цеху у м. Васильків на території птахофабрики «Ясенсвіт» становила 15 тис. кв. м.

До гасіння пожежі було залучено 50 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.

О 13.50 пожежу на території птахофарики було локалізовано, о 14.25 - ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

Як повідомлялося, загорання на птахофабриці виникло сьогодні о 11:37.