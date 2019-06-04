Під час пожежі на птахофабриці під Києвом згоріло близько 150 тис. голів курей



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Ліквідація пожежі на птахофабриці «Ясенсвіт» у місті Васильків Фото: ДСНС

Кури загинули одразу через дуже високу температуру

Під час пожежі на птахофабриці «Ясенсвіт» у місті Васильків згоріли близько 150 тис. курей. Про це журналістам повідомила керівник пресслужби Головного управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

«На момент виникнення пожежі всередині цього цеху (в якому виникла пожежа. – Ред.) перебувало приблизно 150 тис. голів курей, всі вони у вогні загинули», - сказала вона.

За її словами, всі кури згоріли одразу через дуже високу температуру.

За попередніми даними та зі слів працівників, горіти почав дах, а потім полум’я перекинулося вниз.

«Наразі причини (пожежі. – Ред.) точно сказати не можна, бо відбувається розбирання та проливання завалів, щоб не допустити повторного виникнення пожежі. На місці працює слідчо-оперативна група, за результатами діяльності якої буде з’ясовано причини», - повідомила Рубан.

Вона зазначила, що загасити пожежу вдалося швидко, оскільки на території було водопостачання.

Як зазначила Рубан, будівля цеху вигоріла по всій площі, але цехи, які знаходилися поряд, вціліли.

Як повідомлялося, загорання на птахофабриці виникло сьогодні о 11:37. Площа пожежі становила 15 тисяч кв. м.

О 13.50 пожежу на території птахофарики було локалізовано, о 14.25 - ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.

Птахофабрика знаходиться на південному заході, в 30 км від Києва. Мобільна лабораторія комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» проводить заміри повітря на Окружній дорозі на наявність продуктів горіння у повітрі.

Джерело: УНН