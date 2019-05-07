Пожежа у будинку в Ірпені забрала життя п’ятирічної дівчинки (фото)



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Загорання виникло в житловій кімнаті на мансардному поверсі будинку Фото: ДСНС

Дівчинку з палаючого будинку виніс дідусь, але медикам не вдалося врятувати дитину

У понеділок, 6 травня, сталася пожежа в приватному житловому будинку у м. Ірпінь. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби м. Ірпінь о 18:24.

Загорання виникло в житловій кімнаті, яка облаштована на мансардному поверсі житлового будинку, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів з палаючого приміщення дідусь виніс дівчинку з особливими потребами 2014 року народження.

Після проведення реанімаційних заходів потерпілу було передано до карети швидкої допомоги, проте врятувати дитину медикам не вдалося.

Локалізовано пожежу о 18:46, а о 19:02 повністю ліквідовано.

До гасіння пожежі було залучено 16 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Попередня причина пожежі – коротке замкнення електропроводки.