  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пожежа у будинку в Ірпені забрала життя п’ятирічної дівчинки (фото)

    • Розсилка
    Загорання виникло в житловій кімнаті на мансардному поверсі будинку - Пожежа у будинку в Ірпені забрала життя п’ятирічної дівчинки (фото)
    Загорання виникло в житловій кімнаті на мансардному поверсі будинку
    Фото: ДСНС

    Дівчинку з палаючого будинку виніс дідусь, але медикам не вдалося врятувати дитину

    У понеділок, 6 травня, сталася пожежа в приватному житловому будинку у м. Ірпінь. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби м. Ірпінь о 18:24.

    Загорання виникло в житловій кімнаті, яка облаштована на мансардному поверсі житлового будинку, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів з палаючого приміщення дідусь виніс дівчинку з особливими потребами 2014 року народження.

    Після проведення реанімаційних заходів потерпілу було передано до карети швидкої допомоги, проте врятувати дитину медикам не вдалося.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Пожежа у будинку в Ірпені забрала життя п’ятирічної дівчинки (фото)
    Пожежа у будинку в Ірпені забрала життя п’ятирічної дівчинки (фото)

    Локалізовано пожежу о 18:46, а о 19:02 повністю ліквідовано.

    До гасіння пожежі було залучено 16 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

    Попередня причина пожежі – коротке замкнення електропроводки.

    Читайте також
    пожежа ДСНС діти Київщина Ірпінь рятувальники будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ