Названа головна причина аварії літака в Шереметьєво



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Домінуючою версією катастрофи SSJ-100 є помилка пілотів

Основною версією катастрофи літака «Аерофлоту» в московському аеропорту Шереметьєво названа помилка пілотів.

Про це пишуть російські ЗМІ, посилаючись на близькі до розслідування аварії джерела.

Відзначається, що «Чорні скриньки» SSJ-100 поки не розшифровані, однак попередньо встановлено, що екіпаж здійснив кілька помилок. Наприклад, при посадці швидкість зниження виявилася занадто високою, внаслідок чого занадто жорстким виявився дотик до злітно-посадкової смуги.

Також вина покладається і на працівників наземних служб, які могли швидше відреагувати на те, що трапилося. Ще однією помилкою називають те, що льотчики не змогли стабілізувати літак в посадковому положенні. Замість цього вони весь час намагалися притиснути ніс літака до землі, що призводило до нових «відскоків».

В результаті таких стрибків у злітно-посадковій смузі пасажири, що знаходились в задній частині літака, отримали травми. Так, пожежники прибули на місце події набагато пізніше, ніж почалася сам пожежа і порятунок пасажирів з борту лайнера. Можливе пояснення - той факт, що сама команда «Тривога» була дана із запізненням.

Крім того, через поштовхи у них не було шансів самостійно вибратися з палаючого лайнера.

Повідомляється, що пожежа виявилася дуже сильною і після попадання блискавки, через що літак сідав з невитраченим запасом пального.

Нагадаємо, 5 травня повітряне судно, що слідувало сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснило аварійну посадку на злітно-посадкову смугу аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.