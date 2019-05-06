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    На Чоколівському бульварі горів Daewoo невідомого власника (фото, відео)

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    Осередок вогню знаходився в моторному відсіку - На Чоколівському бульварі горів Daewoo невідомого власника (фото, відео)
    Осередок вогню знаходився в моторному відсіку
    Фото: Інформатор

    Власника машини встановити поки не вдалося, оскільки Daewoo на польських номерах

    У неділю, 5 травня, в Києві на Чоколівському бульварі, 12 загорівся автомобіль Daewoo Lanos. Машина була припаркована у дворі, вогонь помітили перехожі, які і повідомили про подію рятувальникам і правоохоронцям.

    Інцидент трапився близько 22:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Осередок вогню знаходився в моторному відсіку, звідти перейшов на передні колеса і незначно пошкодив салон.

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    Співробітники ДСНС оперативно прибули на місце події і повністю ліквідували вогонь близько 22:50.

    Власника машини встановити поки не вдалося, так як Daewoo на польських номерах.

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    На Чоколівському бульварі горів Daewoo невідомого власника (фото, відео)
    На Чоколівському бульварі горів Daewoo невідомого власника (фото, відео)
    На Чоколівському бульварі горів Daewoo невідомого власника (фото, відео)
    На Чоколівському бульварі горів Daewoo невідомого власника (фото, відео)
    На Чоколівському бульварі горів Daewoo невідомого власника (фото, відео)
    На Чоколівському бульварі горів Daewoo невідомого власника (фото, відео)
    На Чоколівському бульварі горів Daewoo невідомого власника (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Очевидці повідомили співробітникам поліції, що в момент загоряння бачили, як невідомий чоловік тікав від машини у двори. Але люди не бачили, скоїв підпал він чи ні.

    На місці працювали рятувальники, медики і патрульні. Деталі події встановлюються.

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