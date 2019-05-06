На Чоколівському бульварі горів Daewoo невідомого власника (фото, відео)



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Осередок вогню знаходився в моторному відсіку Фото: Інформатор

Власника машини встановити поки не вдалося, оскільки Daewoo на польських номерах

У неділю, 5 травня, в Києві на Чоколівському бульварі, 12 загорівся автомобіль Daewoo Lanos. Машина була припаркована у дворі, вогонь помітили перехожі, які і повідомили про подію рятувальникам і правоохоронцям.

Інцидент трапився близько 22:30. Про це повідомляє Інформатор.

Осередок вогню знаходився в моторному відсіку, звідти перейшов на передні колеса і незначно пошкодив салон.

Співробітники ДСНС оперативно прибули на місце події і повністю ліквідували вогонь близько 22:50.

Власника машини встановити поки не вдалося, так як Daewoo на польських номерах.

Очевидці повідомили співробітникам поліції, що в момент загоряння бачили, як невідомий чоловік тікав від машини у двори. Але люди не бачили, скоїв підпал він чи ні.

На місці працювали рятувальники, медики і патрульні. Деталі події встановлюються.