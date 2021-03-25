У Києві судитимуть групу осіб, яка займалася наркозлочинами та торгівлею людьми на території трьох країн (фото)

Організатори здійснювали збут наркотичних засобів на території Київщини, а також постачали психотропні та наркотичні речовини до Молдови

Зловмисники вербували українців для роботи у нарколабораторіях, що знаходились на території РФ

Перед Оболонським судом постануть 11 осіб, які займалася виготовленням та збутом наркотиків і торгівлею людьми. Така незаконна діяльність приносила зловмисникам мільйонні прибутки, повідомляє пресслужба ГУНП в Київській області.

Детективи поліції Києва спільно зі співробітниками Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Національної поліції України та працівниками поліції Києва разом із Київським міським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки НПУ під процесуальним керівництвом столичної прокуратури одночасно провели понад 50 санкціонованих обшуків на території Хмельницької, Запорізької, Харківської, Київської областей та м. Києва.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, у результаті проведених заходів припинено діяльність чотирьох нарколабораторій, вилучено прекурсори, наркотичну речовину та припинено діяльність двох Інтернет-магазинів, через які здійснювалась реалізація наркотичних засобів: «Зловмисники вербували українців для роботи у нарколабораторіях, що знаходились на території Російської Федерації. Організатори здійснювали збут наркотичних засобів на території Київщини, а також постачали психотропні та наркотичні речовини до Молдови. Під час досудового розслідування кримінального провадження задокументовано 33 епізоди злочинної діяльності фігурантів».

Наразі фігурантам повідомлено про підозри за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів), ч. 2 ст. 317(Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми),, ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Матеріали кримінальних проваджень з обвинувальними актами скеровано до Оболонського районного суду міста Києва, який визначить покарання кожному з учасників угруповання.

Нагадаємо, у квітні 2019 року правоохоронці викрили незаконну діяльність та затримали злочинну групу, яка складалася з 11 осіб. Зловмисники чітко розподілили ролі, починаючи з виготовлення, поставки, реклами та «закладок» наркотичних речовин.

Тим часом, співробітники Шевченківського управління поліції в Києві затримали чоловіка з наркотиками та забороненими предметами.