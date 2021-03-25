У Києві спалахнула багатоповерхівка через захаращений балкон (фото)

Рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі, аби не допустити подальше розповсюдження вогню

Сьогодні, 25 березня, у Києві горіла багатоповерхівка. Внаслідок пожежі згоріли та пошкоджено речі, закопчено стіни та стелю балкону, повідомляє пресслужба ДСНС.

Пожежа виникла на вул. Малишка, 27, що у Дніпровському районі столиці.

Загоряння виникло на балконі, на 4 поверсі 9-поверхового житлового будинку. Рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі, аби не допустити подальше розповсюдження вогню. «О 13:52 загоряння локалізували на площі 6 кв.м та о 14:00 ліквідували. Внаслідок пожежі згоріли та пошкоджено носимі речі, закопчено стіни та стелю балкону. Жертв та постраждалих немає», – йдеться у повідомлені.

На місці події залучили 4 спецмашин та 15 чоловік особового складу. Причину спалаху встановлюватиме слідство.

Нагадаємо, у Києві будівельники під час ремонтних робіт самовільно відрізали газову трубу в одній з квартир багатоповерхівки на Лісовому масиві, через що ледь не сталося вибуху. У цей час постачання газу по трубі не було перекрите.

Надзвичайна подія сталась у будинку на вулиці Волкова, 12а. Про неї в аварійну газову службу повідомила сусідка поверхом нижче, у якої дрижала газова труба. Прибувши на місце, спеціалісти «Київгазу» одразу перевірили квартиру сусідів зверху, де відбувався ремонт. Виявилося, що будівельник обрізав газову трубу, постачання газу по якій не було перекрите. Газівники терміново перекрили газовий стояк, щоб не допустити аварії.