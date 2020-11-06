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    Новини

    Пожежа в багатоповерхівці під Києвом забрала життя чоловіка

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    До гасіння пожежі залучалися 7 вогнеборців - Пожежа в багатоповерхівці під Києвом забрала життя чоловіка
    До гасіння пожежі залучалися 7 вогнеборців
    Фото ілюстративне

    Рятувальники евакуювали з будинку 12 осіб

    5 листопада ввечері сталася пожежа в квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку вул. Нове Шосе у м. Буча. Повідомлення про загорання надійшло до пункту зв’язку 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь о 20:07.

    На місце події було направлено рятувальників 35 Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча та 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Рятувальники евакуювали 12 людей та врятували двох чоловіків 1973 р.н. та 1966 р.н., яких передали медикам швидкої медичної допомоги.

    Але чоловік 1973 року народження помер в реанімаційному відділенні.

    Пожежу було локалізовано о 20:28, а о 20:42 - повністю ліквідовано.

    До гасіння пожежі залучалися 7 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося,  27 жовтня сталася пожежа у будинку вул. Дегтярівській, 16-Б у Шевченківському районі столиці. В результаті пожежі загинув чоловік, 20 мешканців будинку були евакуйовані.

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