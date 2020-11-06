Пожежа в багатоповерхівці під Києвом забрала життя чоловіка

Рятувальники евакуювали з будинку 12 осіб

5 листопада ввечері сталася пожежа в квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку вул. Нове Шосе у м. Буча. Повідомлення про загорання надійшло до пункту зв’язку 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь о 20:07.

На місце події було направлено рятувальників 35 Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча та 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальники евакуювали 12 людей та врятували двох чоловіків 1973 р.н. та 1966 р.н., яких передали медикам швидкої медичної допомоги.

Але чоловік 1973 року народження помер в реанімаційному відділенні.

Пожежу було локалізовано о 20:28, а о 20:42 - повністю ліквідовано.

До гасіння пожежі залучалися 7 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 27 жовтня сталася пожежа у будинку вул. Дегтярівській, 16-Б у Шевченківському районі столиці. В результаті пожежі загинув чоловік, 20 мешканців будинку були евакуйовані.