У Києві згорів мікроавтобус (відео)
Пожежа виникла в автомобілі, припаркованому у дворі будинку
У четвер, 5 листопада, о 22:43 сталося загорання автомобіля на бульв. Перова, 30-А у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві.
На місце події прибули рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що у дворі 5-поверхового житлового будинку у припаркованому автомобілі Ford Transit виникла пожежа.
Пожежу було повністю ліквідовано о 22:56.
Внаслідок пожежі в автомобілі пошкоджено моторний відсік, лакофарбове покриття та салон.
На місці події працювало 3 одиниці основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.
Жертв в постраждалих немає.
Причина загоряння наразі встановлюється.
Як повідомлялося, поліція затримала чоловіка, який здійснив підпал автомобіля Hyundai, що був припаркований поблизу будинку у місті Вишневе