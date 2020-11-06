У Києві згорів мікроавтобус (відео)

В автомобілі вогнем пошкоджено моторний відсік, лакофарбове покриття та салон

Пожежа виникла в автомобілі, припаркованому у дворі будинку

У четвер, 5 листопада, о 22:43 сталося загорання автомобіля на бульв. Перова, 30-А у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві.

На місце події прибули рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що у дворі 5-поверхового житлового будинку у припаркованому автомобілі Ford Transit виникла пожежа.

Пожежу було повністю ліквідовано о 22:56.

Внаслідок пожежі в автомобілі пошкоджено моторний відсік, лакофарбове покриття та салон.

На місці події працювало 3 одиниці основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Жертв в постраждалих немає.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Як повідомлялося, поліція затримала чоловіка, який здійснив підпал автомобіля Hyundai, що був припаркований поблизу будинку у місті Вишневе