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    З Дніпра біля мосту Метро рятувальники дістали тіло жінки

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    За допомогою спеціального спорядження рятувальники транспортували тіло до берега&nbsp; - З Дніпра біля мосту Метро рятувальники дістали тіло жінки
    За допомогою спеціального спорядження рятувальники транспортували тіло до берега 

    Тіло знаходилося на відстані 20 м від берега

    У суботу, 11 січня, об 11:58 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що в річці Дніпро недалеко від мосту Метро у воді знаходиться тіло людини.

    На місце події виїхало чергове відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Як виявилось, на відстані приблизно 200 м від мосту Метро нижче за течією у 20 метрах від берега знаходилось тіло жінки 1969 року народження. Жінка була в зимовому одязі.

    За допомогою спеціального спорядження рятувальники транспортували тіло до берега та передали його правоохоронцям.

    Обставинами події займаються працівники правоохоронних органів.

    Як повідомлялося, 9 січня у м. Боярка на вул. Івана Франка у каналізаційному каналі для стічних вод було знайдено тіло людини. Рятувальниками проведено вилучення тіла чоловіка 1965 року народження. Причина смерті чоловіка встановлюється.

    У селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинському району поліція спільно з працівниками ДСНС врятували жінку з крижаної води. 35-річна місцева жителька мала намір таким чином вкоротити собі віку.

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