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Пожежу на складі у Києві загасили: рятувальники показали новітню техніку, яка їм допомогла

Надія Карбунар
glavcom.ua
Пожежу на складі у Києві загасили: рятувальники показали новітню техніку, яка їм допомогла
Робот полегшив завдання рятувальників
фото: ДСНС України

Уперше у столиці до гасіння пожежі було залучено новітнього робота

Рятувальники ліквідували пожежу у складських приміщеннях Подільського району столиці. Про це інформує ДСНС.

Повідомлення про загоряння на вулиці Кирилівській, 86 надійшло 25 лютого о 14:37. Займання сталося в одноповерховій складській будівлі, де зберігалися легкозаймисті речовини – лакофарбові матеріали.

О 16:12 пожежу було локалізовано на площі 2000 кв. м, та о 17:50 – ліквідовано.

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На місці працювали 18 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 94 чоловіка особового складу. Окрім колінчатого підіймача, вперше у столиці до гасіння пожежі було залучено новітнього робота, що значно полегшувало роботу вогнеборців.

Причину пожежі наразі встановлюють правоохоронні органи. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, 24 лютого сталася пожежа в чотириповерховій адміністративної офісній будівлі на вул. Боричів узвіз, 5, що у Подільському районі столиці.

Теги: пожежа рятувальники робота 24 лютого

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