У Росії масштабна пожежа на складі з холодильниками (фото, відео)
Росспоживнагляд вже почав перевіряти повітря поряд із складом
У Красноярську досі горить склад з холодильниками. Площа пожежі вже складає понад 12,5 тис. м². Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Дим зі складу видніється у різних частинах міста. Рятувальники поки приборкують пожежу з вулиці.
Очевидці повідомляють, що зсередили чутно звуки обвалів.
Росспоживнагляд вже почав перевіряти повітря поряд із складом.
За даними ЗМІ, у Красноярську, ймовірно, горить склад холодильників на вулиці Свердловська. Офіційної інформації немає.
Станом на 12:12 площа пожежі на складі в Красноярську збільшилася на 7 тис. до 12,5 тис кв. метрів.
Нагадаємо, вчора у центрі Москви спалахнув готель. Відомо про 20 врятованих, серед них – семеро дітей.
До цього, у центрі російської столиці сталася пожежа на Комсомольській площі. Також у Ростовській області горів завод із переробки нафтопродуктів .
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