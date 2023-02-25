У центрі Києва сталася масштабна пожежа (фото, відео)
Ліквідовано пожежу в адміністративній офісній будівлі
24 лютого сталася пожежа в чотириповерховій адміністративної офісній будівлі на вул. Боричів узвіз, 5, що у Подільському районі столиці. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.
На місці рятувальники вияснили, що вогонь у будівлі, яка тимчасово не експлуатується, охопив площу 100 кв. м в підвальному приміщенні і 10 кв. м на першому поверсі.
За півтори години вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу.
До ліквідації пожежі було залучено сім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 чоловіки особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.
Жертв та постраждалих немає.
Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
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