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Масштабна пожежа у столиці – горить підприємство

Надія Карбунар
glavcom.ua
Масштабна пожежа у столиці – горить підприємство
Над столицею стелиться густий чорний дим
фото: Віталій Кличко/Telegram

У небо здіймаються язики вогню та чорний густий дим

У суботу, 25 лютого, вдень у Подільському районі столиці виникла пожежа. Загорання трапилося на підприємстві. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Пожежа на підприємстві в Подільському районі столиці. Всі служби вже на місці. Подробиці – згодом», – пише міський голова.

Згодом у столичних пабліках з'явилося відео. На кадрах видно масштаби загорання. У небо здіймаються язики вогню та чорний густий дим.

За словами очевидців, правоохоронці перекрили вулицю Новокостянтинівку.

Нагадаємо, 24 лютого сталася пожежа в чотириповерховій адміністративної офісній будівлі на вул. Боричів узвіз, 5, що у Подільському районі столиці.

Теги: пожежа Віталій Кличко відео

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