У столиці правоохоронці викрили потужну нарколабораторію (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У ході обшуків вилучено понад 60 кг наркотичних речовин Фото: Київська міська прокуратура

Під час обшуків у зловмисників виявлено зброю, підроблені водійські посвідчення і документи «ДНР»

Столичними правоохоронцями припинено злочинну діяльність групи осіб, які займались виготовленням наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах та їх розповсюдженням з використанням інтернет-сайтів та чат-ботів в месенджері «Телеграм».

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

8 жовтня в межах розпочатого кримінального провадження проведено 9 санкціонованих обшуків на території Києва та Київської області, за результатами яких виявлено лабораторію з виготовлення психотропних речовин, а також склад зберігання готової продукції.

Так, у ході обшуків вилучено понад 60 кг речовин, ззовні схожих на психотропні речовини PVP та амфетамін, понад 500 літрів прекурсорів, а також обладнання, за допомогою якого виготовляти наркотики. Крім того, вилучено 5 одиниць вогнепальної зброї, понад 150 набоїв до них, документи самопроголошеної незаконної республіки «ДНР» та 9 підроблених водійських посвідчень.

Наразі у порядку ст. 208 КПК України затримано двох громадян, причетних до функціонування нарколабораторії. По завершенню експертиз буде вирішено питання щодо повідомлення їм про підозру.

Слідчі дії тривають.