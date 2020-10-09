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    У столиці правоохоронці викрили потужну нарколабораторію (фото)

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    У ході обшуків вилучено понад 60 кг наркотичних речовин - У столиці правоохоронці викрили потужну нарколабораторію (фото)
    У ході обшуків вилучено понад 60 кг наркотичних речовин
    Фото: Київська міська прокуратура

    Під час обшуків у зловмисників виявлено зброю, підроблені водійські посвідчення і документи «ДНР»

    Столичними правоохоронцями припинено злочинну діяльність групи осіб, які займались виготовленням наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах та їх розповсюдженням з використанням інтернет-сайтів та чат-ботів в месенджері «Телеграм».

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    8 жовтня в межах розпочатого кримінального провадження проведено 9 санкціонованих обшуків на території Києва та Київської області, за результатами яких виявлено лабораторію з виготовлення психотропних речовин, а також склад зберігання готової продукції.

    Так, у ході обшуків вилучено понад 60 кг речовин, ззовні схожих на психотропні речовини PVP та амфетамін, понад 500 літрів прекурсорів, а також обладнання, за допомогою якого виготовляти наркотики. Крім того, вилучено 5 одиниць вогнепальної зброї, понад 150 набоїв до них, документи самопроголошеної незаконної республіки «ДНР» та 9 підроблених водійських посвідчень.

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    У столиці правоохоронці викрили потужну нарколабораторію (фото)
    У столиці правоохоронці викрили потужну нарколабораторію (фото)
    У столиці правоохоронці викрили потужну нарколабораторію (фото)
    У столиці правоохоронці викрили потужну нарколабораторію (фото)
    У столиці правоохоронці викрили потужну нарколабораторію (фото)
    У столиці правоохоронці викрили потужну нарколабораторію (фото)
    У столиці правоохоронці викрили потужну нарколабораторію (фото)
    У столиці правоохоронці викрили потужну нарколабораторію (фото)
    У столиці правоохоронці викрили потужну нарколабораторію (фото)
    У столиці правоохоронці викрили потужну нарколабораторію (фото)
    У столиці правоохоронці викрили потужну нарколабораторію (фото)
    У столиці правоохоронці викрили потужну нарколабораторію (фото)

    Наразі у порядку ст. 208 КПК України затримано двох громадян, причетних до функціонування нарколабораторії. По завершенню експертиз буде вирішено питання щодо повідомлення їм про підозру.

    Слідчі дії тривають.

    прокуратура Київ кримінал ДНР зброя наркотики
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