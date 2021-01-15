Прапори «ДНР» і люди з автоматами. Стала відома причина переполоху в Києві

У Києві знімають фільм про війну на Донбасі

Правоохоронці запевнили, що причин для хвилювання немає

У Будинку культури на проспекті Лобановського в Києві будуть знімати фільм про антитерористичну операцію на Донбасі.

Про це повідомили 44.ua у пресслужбі патрульної поліції Києва.

Правоохоронці запевнили, що киянам не варто переживати через появу прапорів «ДНР» на вході в Будинок культури та людей з автоматами, що були помічені сьогодні на проспекті Лобановського, 115.

Нагадаємо, сьогодні біля будівлі на проспекті Валерія Лобановського, 115 були помічені люди з автоматами, а перед входом вивішені два прапори «ДНР». При цьому там немає жодного натяку на зйомку кіно.

Кияни налякані. Люди, які живуть поруч, в коментарях під дописом пишуть, що їм страшно йти додому.