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    Прапори «ДНР» і люди з автоматами. Стала відома причина переполоху в Києві

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    У Києві знімають фільм про війну на Донбасі - Прапори «ДНР» і люди з автоматами. Стала відома причина переполоху в Києві
    У Києві знімають фільм про війну на Донбасі
    Фото: Київ оперативний

    Правоохоронці запевнили, що причин для хвилювання немає

    У Будинку культури на проспекті Лобановського в Києві будуть знімати фільм про антитерористичну операцію на Донбасі.

    Про це повідомили 44.ua у пресслужбі патрульної поліції Києва.

    Правоохоронці запевнили, що киянам не варто переживати через появу прапорів «ДНР» на вході в Будинок культури та людей з автоматами, що були помічені сьогодні на проспекті Лобановського, 115.

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    Прапори «ДНР» і люди з автоматами. Стала відома причина переполоху в Києві
    Прапори «ДНР» і люди з автоматами. Стала відома причина переполоху в Києві
    Прапори «ДНР» і люди з автоматами. Стала відома причина переполоху в Києві

    Нагадаємо, сьогодні біля будівлі на проспекті Валерія Лобановського, 115 були помічені люди з автоматами, а перед входом вивішені два прапори «ДНР». При цьому там немає жодного натяку на зйомку кіно.

    Кияни налякані. Люди, які живуть поруч, в коментарях під дописом пишуть, що їм страшно йти додому.

    Теги: бойовики на Донбасі Київ ДНР кіно
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