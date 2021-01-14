Окупанти на Донбасі поранили українського бійця

Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ

Бойовики поранили українського військовослужбовця близько 18.00

Окупанти на Донбасі сьогодні, 14 січня, поранили українського захисника. Про це повідомила Українська делегація у Тристоронній контактній групі у Facebook.

«Сьогодні, 14 січня, близько 18.00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі Гнутово отримав поранення один військовослужбовець Збройних сил України», ─ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стан військовослужбовця стабільний, йому надано медичну допомогу.

Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Як повідомлялося, сьогодні, 14 січня, окупанти на Донбасі двічі обстріляли українських захисників.

Нагадаємо, минулої доби бойовики шість разів порушили перемир'я.

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