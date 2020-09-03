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    У світі

    У Німеччині мати вбила п'ятьох дітей та кинулася під поїзд

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    <span>Поліцейські біля входу в&nbsp;будинок, де&nbsp;було знайдено тіла п'ятьох дітей&nbsp;</span> - У Німеччині мати вбила п'ятьох дітей та кинулася під поїзд
    Поліцейські біля входу в будинок, де було знайдено тіла п'ятьох дітей 

    Жінка кинулася під поїзд на вокзалі в місті Дюссельдорф, проте вижила

    У Німеччині в місті Золінген в квартирі знайшли мертвими п’ятьох дітей.

    Про це повідомляє видання Bild з посиланням на поліцію.

    Загинули три дівчинки і два хлопчики, їм від року до восьми років. Причини смерті поки невідомі.

    За даними видання, до поліції звернулася бабуся дітей. Вона стверджує, що її 27-річна дочка вбила дітей і забрала з дому шосту дитину. Мати збиралася накласти на себе руки.

    За інформацією ЗМІ, жінка кинулася під поїзд на вокзалі в сусідньому місті Дюссельдорф, зараз вона перебуває в лікарні в тяжкому стані. Її 11-річний син живий.

    Дитина ж фізично не постраждала, вона зараз із родичами. Що саме стало причиною трагедії — намагається з'ясувати поліція.

    Нагадаємо, як повідомляв кореспондент «Главкома», 2 вересня поблизу станції метро «Печерська» перехожі помітили жінку з дитиною в сумці та виклали поліцію і швидку допомогу.

    На даний час породілля з немовлям перебувають у лікарні, їхньому життю нічого не загрожує. Правоохоронці встановлюють обставини народження дитини та причини такої поведінки жінки.

    Дивіться більше фото «Главкома» з місця інциденту.

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