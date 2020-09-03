У Німеччині мати вбила п'ятьох дітей та кинулася під поїзд



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Поліцейські біля входу в будинок, де було знайдено тіла п'ятьох дітей

Жінка кинулася під поїзд на вокзалі в місті Дюссельдорф, проте вижила

У Німеччині в місті Золінген в квартирі знайшли мертвими п’ятьох дітей.

Про це повідомляє видання Bild з посиланням на поліцію.

Загинули три дівчинки і два хлопчики, їм від року до восьми років. Причини смерті поки невідомі.

За даними видання, до поліції звернулася бабуся дітей. Вона стверджує, що її 27-річна дочка вбила дітей і забрала з дому шосту дитину. Мати збиралася накласти на себе руки.

За інформацією ЗМІ, жінка кинулася під поїзд на вокзалі в сусідньому місті Дюссельдорф, зараз вона перебуває в лікарні в тяжкому стані. Її 11-річний син живий.

Дитина ж фізично не постраждала, вона зараз із родичами. Що саме стало причиною трагедії — намагається з'ясувати поліція.

Нагадаємо, як повідомляв кореспондент «Главкома», 2 вересня поблизу станції метро «Печерська» перехожі помітили жінку з дитиною в сумці та виклали поліцію і швидку допомогу.

На даний час породілля з немовлям перебувають у лікарні, їхньому життю нічого не загрожує. Правоохоронці встановлюють обставини народження дитини та причини такої поведінки жінки.

Дивіться більше фото «Главкома» з місця інциденту.