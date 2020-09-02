  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Чернігівщині жінка під час сварки вбила, а потім забетонувала свого чоловіка

    • Розсилка
    Підозрювана зізналася, що під час сварки вистрілила в чоловіка з обрізу мисливської рушниці - На Чернігівщині жінка під час сварки вбила, а потім забетонувала свого чоловіка
    Підозрювана зізналася, що під час сварки вистрілила в чоловіка з обрізу мисливської рушниці
    Фото: Нацполіція

    Жінка стверджувала, що чоловік просто втік з дому

    Співробітники Сновського відділення поліції та Управління карного розшуку Нацполіції в Чернігівській області викрили жінку, яка, вбивши свого чоловіка з обрізу мисливської рушниці, намагалася переконати поліцію, що він зник безвісти.

    Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

    Про начебто зникнення чоловіка 47-річна мешканка Сновського району заявила до поліції 27 серпня. З її слів, після сімейної сварки чоловік автомобілем поїхав з дому і не повернувся. Жінка стверджувала, що раніше чоловік вже пропадав з дому на кілька днів.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На Чернігівщині жінка під час сварки вбила, а потім забетонувала свого чоловіка
    На Чернігівщині жінка під час сварки вбила, а потім забетонувала свого чоловіка
    На Чернігівщині жінка під час сварки вбила, а потім забетонувала свого чоловіка
    На Чернігівщині жінка під час сварки вбила, а потім забетонувала свого чоловіка

    Через два дні кримінальна поліція виявила у лісі за селом замкнений легковик господаря. Всі цінні речі та документи були на місці.

    У ході оперативно-розшукових заходів співробітники Сновського сектору кримінальної поліції та Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції за участю поліграфолога встановили, що вбивство скоїла дружина потерпілого.

    За словами начальника ГУНП в Чернігівській області Володимира Нідзельського, підозрювана зізналася, що під час сварки вистрілила в чоловіка з обрізу мисливської рушниці.

    За попередньою інформацією, вона разом із сином сховала тіло в оглядовій ямі та забетонувала її. Обріз жінка закопала в сараї. Після чого син відігнав батькове авто в ліс. Наступного дня вона звернулася до поліції із заявою про зникнення чоловіка.

    Поліцейські затримали жінку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (вбивство).

    Чернігівщина вбивство поліція чоловік дружина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ