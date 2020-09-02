На Чернігівщині жінка під час сварки вбила, а потім забетонувала свого чоловіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підозрювана зізналася, що під час сварки вистрілила в чоловіка з обрізу мисливської рушниці Фото: Нацполіція

Жінка стверджувала, що чоловік просто втік з дому

Співробітники Сновського відділення поліції та Управління карного розшуку Нацполіції в Чернігівській області викрили жінку, яка, вбивши свого чоловіка з обрізу мисливської рушниці, намагалася переконати поліцію, що він зник безвісти.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Про начебто зникнення чоловіка 47-річна мешканка Сновського району заявила до поліції 27 серпня. З її слів, після сімейної сварки чоловік автомобілем поїхав з дому і не повернувся. Жінка стверджувала, що раніше чоловік вже пропадав з дому на кілька днів.

Через два дні кримінальна поліція виявила у лісі за селом замкнений легковик господаря. Всі цінні речі та документи були на місці.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники Сновського сектору кримінальної поліції та Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції за участю поліграфолога встановили, що вбивство скоїла дружина потерпілого.

За словами начальника ГУНП в Чернігівській області Володимира Нідзельського, підозрювана зізналася, що під час сварки вистрілила в чоловіка з обрізу мисливської рушниці.

За попередньою інформацією, вона разом із сином сховала тіло в оглядовій ямі та забетонувала її. Обріз жінка закопала в сараї. Після чого син відігнав батькове авто в ліс. Наступного дня вона звернулася до поліції із заявою про зникнення чоловіка.

Поліцейські затримали жінку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (вбивство).