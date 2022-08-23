Представник КМДА розповів, наскільки Київ готовий до можливих ударів 24 серпня

«Ми щодня отримуємо інформацію від Служби безпеки, розвідки, Збройних сил про можливі удари»

Директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міськадміністрації Роман Ткачук напередодні Дня Незалежності розповів «Главкому», як столиця Київ готується до можливої атаки у святковий день і наскільки у безпековому плані місто готове до імовірних атак рашистів.

«Київ готовий до можливих надзвичайних ситуацій, пов'язаних із бойовими діями, ще з 24 лютого. З того моменту тривають загрози ракетних або бомбових обстрілів та ударів. Буквально кілька місяців тому у нас був останній приліт на Татарці, при якому постраждав житловий будинок. Тому це для нас не новина. За цей час ми ще додатково створили громадське формування «Швидка дія», в якому беруть участь волонтери цивільного захисту, які допомагають нам розбирати завали. До початку опалювального періоду місто закінчує відновлювальні роботи у зруйнованих будинках, їх підключатимуть до опалення. Тому це просто чергова загроза, чергова дата, до якої ми готові», – повідомив він.

За будь-якої повітряної тривоги необхідно спускатися в укриття і себе захищати. Інших варіантів тут немає. Люди, які це ігнорують, просто грають зі своїм життям у хованки.

«Добре, що в нас зараз немає бойових дій з боку Ірпеня та Пущі-Водиці, але це не виключає факту прильоту. Є варіант того, що навіть якщо над містом буде збита ракета, вона може впасти будь-де і як завгодно. Тому ми продовжуємо говорити, що в нашій країні війна, необхідно реагувати на сигнали повітряної тривоги і життя вибудовувати відповідним чином. Це, на жаль, створює дуже багато проблем і зі зміною місця проживання, і з роботою, і з тим, як дістатися до роботи, і з в'їздом до міста, і з комендантською годиною», – зауважив Ткачук.

У Києві відправляють на дистанційну роботу співробітників адміністративних будівель, щоб зайвий раз не наражати їхнє життя на небезпеку. А так уся система перебуває в готовності до гіршого з 24 лютого.

«Повірте, ми лише у районі травневих свят перестали жити на роботі та почали їздити додому ночувати. Тому ми всі у бойовій готовності і готові відреагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію. Просто це чергова підвищена увага», – сказав директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Нагадаємо, поліція не виключає активізації діяльності диверсійно-розвідувальних груп напередодні Дня Незалежності, тому відбудеться посилення патрулювання.

Тим часом в Україні посилюють заходи безпеки на День Незалежності. У низці регіонів вводять додаткові обмеження і тривалу комендантську годину.