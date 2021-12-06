Бомбосховища в Києві: де можна врятуватися у разі нападу Росії (карта)

бомбосховищ у центрі Києва було знищено протягом 2015–2016 років

Одне з бомбосховищ у центрі Києва було знищено протягом 2015–2016 років

Столична влада перевіряє стан і комплектування укриттів і сховищ

В умовах збройної загрози з боку РФ Департамент муніципальної безпеки спільно з представниками Головного управління ДСНС України у Києві та комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» постійно перевіряють санітарно-технічний стан, комплектування та відповідність вимогам споруд подвійного призначення, найпростіші укриття та сховища. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

На сьогодні в Києві сплановано використання 514 сховищ, 4415 споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів чисельністю:

3687 цокольних та підвальних приміщень,

409 підземних автопаркінгів,

272 підземних переходи,

47 підземних приміщень метрополітену.

Раніше Київська міська державна адміністрація оновила карту, де вказала всі укриття у підземному просторі.

За потреби керівники організацій та власники сховищ забезпечать вільний доступ населення для укриття.

Головним із таких обʼєктів для киян залишається, звичайно, метрополітен. Його підземні споруди готові прийняти понад 200 тисяч чоловік, для яких передбачено автономне водопостачання і можливість відгородитися від зовнішнього світу гермодверима товщиною 40 сантиметрів. Правда, запасів продуктів тут (як і в інших сховищах) нема: очікується, що чрез 1-2 доби небезпека мине і люди зможуть повернутися до нормального життя.

В управлінні цивільної охорони запевняють, що у метро й в укриттях міста можуть за потреби розміститися 2,5-3 млн чоловік. У випадку надзвичайної ситуації їх попереджатимуть з допомогою сирен та автомобілів із звуковою технікою з радіусом дії в 500 метрів. Подальшу інформацію жителі Києва мають отримати з радіо та телебачення. Звукові сигнали можна буде подавати навіть вручну (для цього є спеціальні пристрої на випадок знеструмлення міста).

Як повідомлялося, влітку цього року було повідомлено про підозру колишньому директору Державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості», службова недбалість якого призвела до знищення бомбосховища у Печерському районі столиці.

Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.