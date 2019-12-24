Прикордонники дали імена врятованим у «Борисполі» червонокнижним птахам (фото)
Птахи вже оговталися після жорстокої спроби перемістити їх за кордон
Врятованих днями у пункті пропуску «Бориспіль» птахів прикордонники передали на догляд до спеціалізованого закладу.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби
Нагадаємо, 19 грудня у пункті пропуску «Бориспіль» оперативники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили двох птахів у багажі чоловіка, який вилітав з України до Дубая.
Пернатих чоловік зв’язав, надягнув на голови клобуки – шапочки, що закривали птахам очі, та заховав їх у свою тісну валізу.
Хижих птахів з ряду соколоподібних, які занесені до Червоної книги, українець мав намір перемістити через кордон без належних дозвільних документів та митного оформлення. Тоді рідкісних птахів правоохоронці вилучили.
Пройшло декілька днів і правоохоронці вирішили поцікавитись, як живуть зараз врятовані ними соколи. Як повідомляють прикордонники, пернаті оговтались, мають хороший апетит та вже призвичаїлись до нового місця.
Прикордонники дали врятованим птахам імена – Пандора та Елвіс.