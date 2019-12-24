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    Прикордонники дали імена врятованим у «Борисполі» червонокнижним птахам (фото)

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    Врятовані прикордонниками соколи почуваються добре - Прикордонники дали імена врятованим у «Борисполі» червонокнижним птахам (фото)
    Врятовані прикордонниками соколи почуваються добре
    Фото: Держприкордонслужба

    Птахи вже оговталися після жорстокої спроби перемістити їх за кордон

    Врятованих днями у пункті пропуску «Бориспіль» птахів прикордонники передали на догляд до спеціалізованого закладу.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби

    Нагадаємо, 19 грудня у пункті пропуску «Бориспіль» оперативники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили двох птахів у багажі чоловіка, який вилітав з України до Дубая.

    Пернатих чоловік зв’язав, надягнув на голови клобуки – шапочки, що закривали птахам очі, та заховав їх у свою тісну валізу.

    Хижих птахів з ряду соколоподібних, які занесені до Червоної книги, українець мав намір перемістити через кордон без належних дозвільних документів та митного оформлення. Тоді рідкісних птахів правоохоронці вилучили.

    Пройшло декілька днів і правоохоронці вирішили поцікавитись, як живуть зараз врятовані ними соколи. Як повідомляють прикордонники, пернаті оговтались, мають хороший апетит та вже призвичаїлись до нового місця.

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    Прикордонники дали імена врятованим у «Борисполі» червонокнижним птахам (фото)
    Прикордонники дали імена врятованим у «Борисполі» червонокнижним птахам (фото)
    Прикордонники дали імена врятованим у «Борисполі» червонокнижним птахам (фото)

    Прикордонники дали врятованим птахам імена – Пандора та Елвіс.

    прикордонники Київ Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль птахи
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