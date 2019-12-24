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    Із самоваром до Неаполя: у «Борисполі» в українки виявили раритет (фото)

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    Прикордонники виявили у пасажирки самовар, виготовлений у 1939 році - Із самоваром до Неаполя: у «Борисполі» в українки виявили раритет (фото)
    Прикордонники виявили у пасажирки самовар, виготовлений у 1939 році
    Фото: Держприкордонслужба

    32-річну українку притягнуто до відповідальності за порушення порядку проходження митного контролю

    У пункті пропуску в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» спільно з митниками виявили раритетний самовар.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Громадянка України прямувала на авіарейс до Неаполя. Під час огляду ручної поклажі пасажирки прикордонники виявили самовар, виготовлений у 1939 році.

    Старовинний атрибут чаювання, який може становити історичну цінність, правоохоронці вилучили.

    32-річну жінку за порушення порядку проходження митного контролю притягнуто до відповідальності.

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    Із самоваром до Неаполя: у «Борисполі» в українки виявили раритет (фото)
    Із самоваром до Неаполя: у «Борисполі» в українки виявили раритет (фото)

    Як повідомлялося, 19 грудня у пункті пропуску «Бориспіль» оперативники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили двох птахів у багажі чоловіка, який вилітав з України до Дубая.

    Нещодавно у пункті пропуску «Бориспіль» в ручній поклажі громадянки України прикордонники виявили бронзову статуетку з годинником, радіаційний фон якої перевищував норму у 10 разів.

    прикордонники митниця Київ Аеропорт Бориспіль Італія авіарейс
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