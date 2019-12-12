У «Борисполі» прикордонники виявили у пасажирки радіоактивний антикваріат (фото)



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Система радіаційного контролю «Янтар» спрацювала на бронзову статуетку з годинником Фото: Держприкордонслужба

Українка попрямувала на рейс вже без небезпечного раритету

У пункті пропуску «Бориспіль» в ручній поклажі громадянки України прикордонники виявили бронзову статуетку з годинником, радіаційний фон якої перевищував норму у 10 разів.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

«Наша співвітчизниця прямувала на рейс до Праги. Під час здійснення перевірочних операцій прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» зафіксували спрацювання системи радіаційного контролю «Янтар». При детальному огляді речей пасажирки правоохоронці виявили причину спрацювання системи – бронзову статуетку з годинником. Жінка розповіла, що взяла цей годинник вдома у батьків та не знала, що він може бути небезпечним», - розповіли прикордонники.

Предмет, який фонив, вилучений встановленим порядком, а українка попрямувала на рейс вже без небезпечного раритету.

Як повідомлялося, у грудні минулого року у пункті пропуску «Бориспіль» під час оформлення рейсу до Чехії на одного з пасажирів спрацював стаціонарний комплекс «Янтар». Прилад зреагував на громадянина Узбекистану. Прикордонники зупинили його та здійснили перевірку. Виявилося, що спрацювання комплексу відбулось на годинник, який він віз. Іноземець повідомив, що авіаційний годинник до гелікоптера придбав у Києві. Про те, що предмет є небезпечним, нічого не знав.