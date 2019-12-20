У багажі українця в «Борисполі» прикордонники виявили рідкісних птахів (фото, відео)



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Пернатих чоловік зв’язав, надягнув на голови клобуки Фото: Держприкордонслужба

Чоловік намагався вивезти птахів до Дубая

У четвер, 19 грудня, у пункті пропуску «Бориспіль» оперативники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили двох птахів у багажі чоловіка, який вилітав з України.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

«Українець, прямуючи на рейс до Дубая, прихопив з собою двох птахів. Пернатих чоловік зв’язав, надягнув на голови клобуки – шапочки, що закривали птахам очі та заховав їх у свою валізу», - розповіли прикордонники.

Хижих птахів з ряду соколоподібних, які, скоріш за все, занесені до Червоної книги, українець мав намір перемістити через кордон без належних дозвільних документів та митного оформлення.

Рідкісних птахів правоохоронці вилучили.

Заходи щодо встановлення усіх обставин справи та кола причетних до протиправної діяльності осіб тривають.