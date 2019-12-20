  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У багажі українця в «Борисполі» прикордонники виявили рідкісних птахів (фото, відео)

    • Розсилка
    Пернатих чоловік зв&rsquo;язав, надягнув на голови клобуки - У багажі українця в «Борисполі» прикордонники виявили рідкісних птахів (фото, відео)
    Пернатих чоловік зв’язав, надягнув на голови клобуки
    Фото: Держприкордонслужба

    Чоловік намагався вивезти птахів до Дубая

    У четвер, 19 грудня, у пункті пропуску «Бориспіль» оперативники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили двох птахів у багажі чоловіка, який вилітав з України.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    «Українець, прямуючи на рейс до Дубая, прихопив з собою двох птахів. Пернатих чоловік зв’язав, надягнув на голови клобуки – шапочки, що закривали птахам очі та заховав їх у свою валізу», - розповіли прикордонники.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У багажі українця в «Борисполі» прикордонники виявили рідкісних птахів (фото, відео)
    У багажі українця в «Борисполі» прикордонники виявили рідкісних птахів (фото, відео)
    У багажі українця в «Борисполі» прикордонники виявили рідкісних птахів (фото, відео)
    У багажі українця в «Борисполі» прикордонники виявили рідкісних птахів (фото, відео)

    Хижих птахів з ряду соколоподібних, які, скоріш за все, занесені до Червоної книги, українець мав намір перемістити через кордон без належних дозвільних документів та митного оформлення.

    Рідкісних птахів правоохоронці вилучили.

    Заходи щодо встановлення усіх обставин справи та кола причетних до протиправної діяльності осіб тривають.

    прикордонники контрабанда Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль птахи Червона книга
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ