Прикордонники затримали у «Борисполі» терориста ІДІЛ (фото)



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Фото: Держприкордонслужба України Затримання розшукуваного бойовика

29-річний громадянин Таджикистану розшукувався таджицькими правоохоронними органами за здійснення терористичної діяльності

Сьогодні, 13 вересня, під час оформлення пасажирів одного з рейсів, що прибув в пункт пропуску «Бориспіль», прикордонники затримали громадянина Таджикистану. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

На іноземця під час заходів прикордонного контролю спрацювала база даних Інтерпол. За повідомленням, 29-річний громадянин Таджикистану розшукувався таджицькими правоохоронними органами за здійснення терористичної діяльності.

Як стало відомо, громадянин Таджикистану у 2016 році прибув до Сирії, де приєднався до терористичної організації ІДІЛ. В подальшому він проходив навчання у терористичному військовому таборі, де і став одним із найактивніших учасників цієї екстремістської організації.

Прикордонниками проведено затримання іноземця, складено відповідні процесуальні документи та передано співробітникам Національної поліції України.