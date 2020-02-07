Природо-заповідний фонд Києва поповниться новими об’єктами (список)



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Природо-заповідний фонд столиці розшириться на понад 2 тис. га

На пленарному засіданні Київської міської ради 6 лютого депутати підтримали низку рішень, які передбачають розширення природо-заповідного фонду столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

Відтак, ландшафтним заказником місцевого значення стане «Золотий ліс» на території лісових кварталів Межигірського та Пуща-Водицького лісництв Святошинського лісопаркового господарства орієнтовною площею 2,008 тис. га.

«Понад 2 тисячі гектарів у мальовничій Пущі-Водиці оголошені заказником. Це означає, що тепер тут заборонені суцільні рубки головного користування, суцільні, прохідні, поступові та лісовідновні рубки, видалення захаращеності та полювання. Тобто ті дії, які можуть зашкодити природному ландшафту», - зазначив один з ініціаторів рішення, депутат Київради Костянтин Яловий.

Також ландшафтними заказниками місцевого значення став «Яр пролісок» орієнтовною площею 20 га у Голосіївському районі та «Червонохуторські озера» в Дарницькому районі. Заказник охоплює природну територію озер Велике, Блакитне і Рибальське та їхню прибережну смугу орієнтовною площею 12 га.

Пам’яткою природи місцевого значення оголошено «Зелену діброву» орієнтовною площею 5 га у Святошинському районі між вулицею Феодори Пушиної та проспектом Перемоги. А також територію «Витоки річки Нивка» орієнтовною площею 2,5 га у Голосіївському районі.

Ботанічною пам’яткою природи місцевого значення визнано «Дерево Віктора Цоя» на березі озера Тельбін у Дніпровському районі.