Труханів острів у Києві оголосили заповідною зоною



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Рішення КМДА унеможливить використання території острову для забудови та меліорації

Ландшафтний заказник орієнтовною площею 27,44 га буде створено без вилучення земель у землекористувачів

У Києві територію островів Труханів і Міжмостний оголосили ландшафтним заказником місцевого значення «Труханів острів».

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що за відповідне рішення проголосували депутати Київради.

«Ландшафтний заказник орієнтовною площею 27,44 га буде створено без вилучення земель у землекористувачів. Ці території буде передано під охорону комунального підприємства «Дарницьке лісопаркове господарство» та КП «Плесо», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це рішення унеможливить використання території острову для забудови та меліорації, допоможе зберегти цінні природні комплекси та представників острівної флори і фауни.

На території, яка входить до заповідної зони, розташовані 14 озер, листяний ліс, значне угруповання рідкісних видів рослин і тварин, які внесені до Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування у Європі від 19 вересня 1979 року, Європейського Червоного списку, Червоної книги України та інших актів законодавства.

Раніше повідомлялося, що до природно-заповідного фонду Києва увійдуть дев’ять нових об’єктів.