До природно-заповідного фонду Києва увійдуть дев’ять нових об’єктів (список)



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Природну територію оголосять ландшафтним заказником місцевого значення «Осокорківські луки»

На території Києва розташовується 190 об’єктів природно-заповідного фонду

Цього року загальна площа природно-заповідного фонду (ПЗФ) Києва зросте до 27,5% від загальної території міста. Про це повідомив голова Постійної комісії з питань екологічної політики Київської міської ради Костянтин Яловий на прес-конференції.

«Київська міська рада планує включити 8 нових об’єктів до ПЗФ Києва. Серед них – «Солом’янський ландшафтний парк» (площа – 28,36 га), ландшафтні заказники «Озеро Тягле» (137 га), «Бабин Яр» (40,5 га), «Труханів острів» (27,44 га). Це дасть змогу збільшити площу ПЗФ на 3 тис. га. 11 квітня на пленарному засіданні Київради депутати прийняли рішення, яке передбачає створення ландшафтного заказника місцевого значення «Осокорківські луки». Відтак, ландшафтний заказник буде створено на південь від озера Тягле та вулиці Колекторної у Дарницькому районі Києва. Він матиме орієнтовну площу 148 га. Вирішальний і впевнений крок ,що дасть нам змогу зберегти всі об’єкти у природному стані та забезпечити умови для організованого відпочинку населення», – сказав Яловий.

Наразі на території Києва розташовується 190 об’єктів (ПЗФ) загальнодержавного та місцевого значення на загальній площі 20,1 тис. га, що складає 23,97% від загальної площі міста.

«Київ – лідер серед міст України за кількістю та площею об’єктів природно-заповідного фонду. У порівнянні з іншими містами України, площа природньо-заповідного фонду м. Києва значно вища. Так, у м. Львів – 32 об’єкта ПЗФ на загальній площі 561 га, що становить лише 3% від площі міста, у м. Харків налічується 15 територій та об’єктів ПЗФ на загальній площі 467,65 га, що становить приблизно 1,4% від усієї міської території. Тому нам варто не лише не втрачати лідируючих позицій, а і підтримувати їх збільшенням площі національного ПЗФ, що є беззаперечно важливим та пріоритетним завданням міської влади», – додав начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

Зазначимо, що у 2019 році до переліку територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, зважаючи на їх природну цінність, рішеннями Київської міської ради заплановано включити 9 нових об’єктів:

ландшафтний заказником «Яр пролісок» площею 20 га; комплексна пам’ятка природи «Реп’яхів яр» площею 11,6 га; ландшафтний заказник «Озеро Тягле» площею 137 га; ландшафтний заказник «Осокорківські луки» площею 148 га; ландшафтний заказник «Деснянські луки» площею 318,9 га; ландшафтний заказник «Золотий ліс» площею 2107 га; ландшафтний заказник «Бабин Яр» площею 40,5 га; парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Солом’янський ландшафтний парк» площею 28,36 га; ландшафтний заказник Труханів острів, площею 27,44 га.

Нагадаємо, 11 квітня Київрада прийняла рішення, яке передбачає створення ландшафтного заказника місцевого значення «Осокорківські луки».