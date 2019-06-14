Дослідники вияснили, що охоронний статус отримала лише 50-та частина Труханового острова



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Трухановому острову загрожує забудова Фото: Наталя Індульська, Facebook

З'ясувалося, що Труханів остров не входить до меж новоствореного заказника

Львівська НГО «Екологія-право-людина» вияснила, що Київська міська рада створює заповідні території там, де вони вже є. Це стосується рішення Київради про присвоєння Трухановому острову статусу ландшафтного заказника. Про це повідомляється на сторінці ЕПЛ у Facebook.

«16 травня 2019 року Київська міська рада ухвалила рішення про оголошення ландшафтного заказника «Труханів острів» площею 27,44 га. Експертів ЕПЛ зацікавили подробиці такого рішення, адже площа цього острова, що є центральним у столичному архіпелазі, становить 508 га, тобто в 20 разів більше за новостворений заказник. Що ж увійшло в заказник? Як виявилося, сам острів взагалі не входить до його меж», - йдеться в дослідженні.

У склад заказника входять лише 14 дрібних озер, що розміщені на Трухановому острові. «Такий об’єкт природно-заповідного фонду не заважатиме жодній забудові. Всі озерця вкупі мають площу лише 10,84 га, тобто 1/47 площі Труханового острова, яка ніяк не потерпає від населення і не має загроз. Враховуючи, що всі озера на території Труханового острова є старицями (залишками колишніх русел Дніпра), то можна цілком стверджувати, що до складу заказника взагалі не входить територія Труханового острова», - зазначили експерти ЕПЛ.

Що цікаво, до новоствореного заказника включено ще 16,61 га зовсім іншого острова, умовно названого авторами клопотання «Міжмостний». «Це найцікавіша обставина новоприйнятого рішення. Справа зовсім не в тому, що заказник включає один острів, а названий назвою іншого, а в тому, що острів Міжмостний вже давно є об’єктом природно-заповідного фонду. З 2004 року (Рішення Київської міської ради від 23 грудня 2004 року № 878/2288 ) він включений до складу регіонального ландшафтного парку «Дніпровські острови» (до його заповідної зони). Можна було б подумати, що помилки припустились автори клопотання про створення заказника. Проте, ця помилка була би виявлена під час надання погодження земельним департаментом КМДА. Але всі погодження були отримані, і острів отримав статус, який і до того мав», - повідомили експерти.

Дослідникам стало відомо, що той же колектив авторів проекту такого рішення Київради готує зараз інший проект рішення. Це буде рішення про створення заказника «Конча-Заспа» поверх існуючого зараз заказника «Жуків Острів».

«В той час, коли Київська міська рада і окремі автори клопотань демонструють активність у створенні заказників там, де вони вже є, або надають статус природно-заповідного фонду окремо стоячим деревам, зовсім ігноруються клопотання про створення важливих заповідних територій у Києві: заказника на Совських ставках, екопарку «Осокорки», урочища «Горбачиха» та низки інших», - нагадали в ЕПЛ.

Нагадаємо, депутати Київради територію островів Труханів і Міжмостний оголосили ландшафтним заказником місцевого значення «Труханів острів».

Раніше повідомлялося, що до природно-заповідного фонду Києва увійдуть дев’ять нових об’єктів.