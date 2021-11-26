«Привіт Януковичу». Журналісти, яких не пустили до Зеленського, влаштували протест (фото)

Під місцем проведення пресконференції Зеленського зібралися протестувальники

Під коворкінгом Creative State Arsenal біля станції метро «Арсенальна», де проходить пресмарафон президента Володимира Зеленського, зібралися протестувальники.

Вони тримають у руках плакати із гаслами проти президента, повідомляє НВ.

Зокрема, під коворкінгом зібралися медійники з плакатами, зокрема, «Журналіст приходить без запрошення», «Привіт Януковичу».

Крім того, біля входу в коворкінг представники партії «Демократична сокира» встановлюють намет зі своєю символікою. Вони вимагають відставки голови Офісу президента Андрія Єрмака. Представники партії анонсували масштабну акцію на Банковій, якщо Зеленський не звільнить Єрмака, повідомляє «Бабель».

Намет партії «Демократична сокира» під коворкінгом Фото: Бабель

Як відомо, 26 листопада відбувається пресмарафон «30 запитань президенту України». Він триватиме три години. Пресмарафон за участю президента України Володимира Зеленського присвячений «екватору» його каденції.

Захід проходить у коворкінгу Creative State Arsenal біля станції метро «Арсенальна».

На Банковій вирішили, що у зв’язку зі складною епідемічною ситуацією в країні та з урахуванням досвіду попередніх пресмарафонів, до участі в цьогорічному заході запрошені журналісти із 30 ЗМІ.

Напередодні пізно ввечері Офіс президента оголосив, які ЗМІ потраплять на пресмарафон Зеленського: список.