«Екватор» Зеленського. Президент проводить пресмарафон (трансляція)

До участі в цьогорічному заході запрошені журналісти лише із 30 ЗМІ

Сьогодні, 26 листопада, відбудеться пресмарафон «30 запитань президенту України». Як повідомляє Офіс президента, він розпочнеться о 12:00 і триватиме три години.

Пресмарафон за участю президента України Володимира Зеленського присвячений «екватору» його каденції.

На Банковій вирішили, що у зв’язку зі складною епідемічною ситуацією в країні та з урахуванням досвіду попередніх пресмарафонів, до участі в цьогорічному заході запрошені журналісти із 30 ЗМІ.

Напередодні пізно ввечері Офіс президента оголосив, які ЗМІ потраплять на пресмарафон Зеленського: список.

Раніше повідомлялося, що пресмарафон президента України Володимира Зеленського начебто відбудеться у столичній піцерії «Автостанція» на Подолі.

Згодом стало відомо, що Зеленський змінив локацію пресмарафону. Йдеться про коворкінг Creative State Arsenal біля станції метро «Арсенальна», інформує PavlovskyNews.

Зазначимо, що Зеленський уже проводив пресмарафон у закладі громадського харчування – 10 жовтня 2019 року у Kyiv Food Market.

Нагадаємо, з нагоди 100 днів перебування на посаді президента 10 жовтня 2019 року Зеленський провів 14-годинний пресмарафон. Зеленський відповідав на запитання журналістів упродовж усього дня.