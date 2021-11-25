Офіс президента оголосив, які ЗМІ потраплять на пресмарафон Зеленського: список

На подію потраплять кілька десятків українських та міжнародних ЗМІ

Речник президента Сергій Никифоров оприлюднив перелік медіа, які запрошені на пресмарафон 26 листопада. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Колеги, дуже радий, що пресмарафон Володимира Зеленського викликав такий ажіотаж. На жаль, охочих набагато більше, ніж може вмістити наш формат. На відміну від «Антонова» чи «Київ фуд маркета» кількість учасників обмежили, аби зосередитися на якості розмови.

Цього разу, на мій погляд, склад учасників теж вийшов збалансованим і непростим для президента. Розумію, що не всі погодяться з нашим вибором, але точно знаю, що на «теплу ванну» це не схоже. Можете переконатися в цьому самі», – написав прессекретар.

Увесь перелік українських та міжнародних ЗМІ, які запрошені на пресмарафон президента:

Liga.net

РБК Україна

24 канал

Свобода слова Савіка Шустера

Українські новини

Інтерфакс Україна

Обозреватель

1+1

5 канал

Reuters

Deutsche Welle

ДОМ

УНІАН

Укрінформ

ТРК Україна

AFP

Цензор.нет

Bloomberg

Радіо Cвобода

КП в Україні

Українська правда

Бабель

СТБ

Фокус

Кореспондент

НВ

Інтер

Forbes Україна

ICTV

LB.ua

UA: Перший

BBC

Нагадаємо, Зеленський змінив локацію пресмарафону. Офіс президента вибрав іншу локацію для пресмарафону президента Володимира Зеленського, який відбудеться завтра, 26 листопада. Йдеться про коворкінг Creative State Arsenal біля станції метро «Арсенальна», інформує PavlovskyNews.

Раніше повідомлялося, що пресмарафон президента України Володимира Зеленського начебто відбудеться у столичній піцерії «Автостанція» на Подолі. Зазначається, що до участі в цьогорічному заході запрошені журналісти лише із 30 ЗМІ.

Зазначимо, що Зеленський уже проводив пресмарафон у закладі громадського харчування – 10 жовтня 2019 року у Kyiv Food Market.

Додамо, що напередодні у ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Зеленський та Єрмак для святкування використали гелікоптери рятувальників як таксі.

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