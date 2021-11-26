Нервовий регіт. Зеленський дивно відреагував на Шустера (відео)

Зеленський: «Хочу сказати, що ми готові з усіма спілкуватися»

Поява Савіка Шустера на сьогоднішній зустрічі президента Володимира Зеленського з журналістами викликала регіт у глави держави. Адже він зазначив, що йому закидають, що на зустрічі він покликав лише дружні ЗМІ, заявив Зеленський під час пресмарафону «30 запитань президенту України».

«Напередодні зустрічі я прочитав, що сьогодні на зустріч покликали тільки моїх друзів. Я одразу побачив Савіка (Савіка Шустера – ред.) і потім ще буде багато людей. Я хочу сказати, що ми готові з усіма спілкуватися», – уточнив Зеленський.

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До слова, раніше радник Банкової розповів, як сьогодні «познущаються» із «каналу Ахметова».

Раніше у «Слузі народу» прийняли рішення ігнорувати канали «Україна-24» і «Україна». «Слуги» переглянуть своє рішення і знімуть немилість із медіа тоді, коли, на їхню думку, редакції почнуть працювати «за загальноприйнятими стандартами журналістики».

На каналах «Україна-24» та «Україна» виходить програма «Свобода слова із Савіком Шустером». На останньому скандальному ефірі програми виступив колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба. Він заявив, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака.

До слова, з нагоди 100 днів перебування на посаді президента 10 жовтня 2019 року Зеленський провів 14-годинний пресмарафон. Зеленський відповідав на запитання журналістів упродовж усього дня.

Додамо, що напередодні у ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Зеленський та Єрмак для святкування використали гелікоптери рятувальників як таксі.

Раніше стало відомо, що Єрмак відсвяткував день народження із Зеленським на Прикарпатті.

До слова, 21 листопада активісти на Банковій поставили ультиматум Зеленському щодо Єрмака.

Як відомо, колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Василь Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака. Ця інформація збурила українське суспільство.