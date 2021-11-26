Зеленський і Шустер гостро з’ясовували стосунки в прямому ефірі (відео)

Зеленський: «Я розумію, що ви багатий журналіст, але є журналісти, які не так фінансово забезпечені, але вони не дурніші за вас»

Спілкування президента Володимира Зеленського та журналіста Савіка Шустера під час пресмарафону «30 запитань президенту України» відбулося у високих тонах та на початку розмови переросло у з’ясування стосунків.

Зокрема, журналіст гостро зреагував на заяву Зеленського про те, що Рінат Ахметов готує державний переворот і зміну влади. Журналіст заявив, що йому важко повірити у таку інформацію, пізніше додав, що багатство олігарха свідчить про те, що він добре орієнтується у цьому світі.

У відповідь Зеленський зреагував доволі гостро, перебивши Шустера. «У нас з вами різне ставлення з точки зору ума та інтелекту ідейних. Мій батько професор, але він не багата людина. Я розумію, що ви багатий журналіст, але є журналісти, які не так фінансово забезпечені, як ви особисто, які є громадянами України, не є резидентами інших країн. І я дуже поважаю їх відкритість і журналістську етику. Але вони не дурніші за вас», – закинув телеведучому президент.

Савік його перебив і заявив, що він багатий досвідом, а таких журналістів мало: «Я дуже багатий досвідом».

На що Зеленський продовжив свій наступ і заявив, що Шустер намагається вести з ним якісь риторичні змагання, а для цього тут не місце, мовляв, журналіст має достатньо ефірного часу на каналі «Україна 24» для цього. « Я вважаю, що ви зараз змагаєтесь у якійсь незрозумілій риториці. Я-то відкритий… Я не розумію, навіщо ви це робите. У вас є програма, ви там у форматі монологу розповідаєте, хто ми і що ми, і що відбувається в Україні», – заявив президент.

На що Шустер відповів: «Я вважаю себе європейцем...». У цей час Зеленський його перебив і сказав, що вважає себе українцем. Далі Шустер продовжив: «Ну і прекрасно, це ж також частина Європи. Ми з вами на одній великій батьківщині Європи перебуваємо. Це важлива частина землі, і я її патріот». Далі журналіст продовжив ставити своє питання у спокійнішому тоні.

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Як повідомлялося, поява Савіка Шустера на сьогоднішній зустрічі президента Володимира Зеленського з журналістами викликала регіт у глави держави.

До слова, раніше радник Банкової розповів, як сьогодні «познущаються» із «каналу Ахметова».

Раніше у «Слузі народу» прийняли рішення ігнорувати канали «Україна-24» і «Україна». «Слуги» переглянуть своє рішення та знімуть немилість із медіа тоді, коли, на їхню думку, редакції почнуть працювати «за загальноприйнятими стандартами журналістики».

На каналах «Україна-24» та «Україна» виходить програма «Свобода слова із Савіком Шустером». На останньому скандальному ефірі програми виступив колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба. Він заявив, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака.

До слова, з нагоди 100 днів перебування на посаді президента 10 жовтня 2019 року Зеленський провів 14-годинний пресмарафон. Зеленський відповідав на запитання журналістів упродовж усього дня.



