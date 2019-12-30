Продукти до святкового столу: 31 грудня у Києві пройдуть ярмарки (адреси)



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Ярмарки відбудуться у семи районах столиці

В останній день року, 31 грудня, у столиці пройдуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва. Зазначається, ярмарки відбудуться на прохання киян.

Отже, 31 грудня (вівторок) ярмарки пройдуть у:

Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;

Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м. «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і, з іншої сторони, від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);

Печерському районі – вул. Московська, 31/33;

Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5;

Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.

Нагадаємо, до 31 грудня у Києві функціонуватимуть 97 законно розміщених сезонних ярмарків із продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас.

14 грудня на Софійській площі в Києві розпочав свою роботу новорічний ярмарок.