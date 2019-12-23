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    У Ніцці через невдалий жарт евакуювали відвідувачів різдвяного ярмарку

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    У Ніцці через невдалий жарт евакуювали відвідувачів різдвяного ярмарку

    Після двогодинної перерви ярмарок відновив роботу

    Співробітники французької поліції евакуювали близько 3,5 тисяч відвідувачів різдвяного ярмарку в Ніцці через невдалий жарт місцевого жителя.

    Про це повідомляє BFMTV.

    Так, один із відвідувачів на виході з ярмарку шепнув охоронцеві, що збирається сходити і купити бомбу. Охоронець, дотримуючись інструкції, негайно дав команду евакуювати людей.

    Жартівника ж невдовзі затримали в одному з розташованих неподалік магазинів. Ним виявився чоловік віком близько 50 років. Він прийшов на ярмарок з донькою і співмешканкою, яка підтвердила, що чоловік — «любитель подібного роду недоречних жартів».

    Після двогодинної перерви ярмарок відновив роботу.

    Затриманий постане перед судом.

    Франція ярмарок чоловік жарт
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