У Ніцці через невдалий жарт евакуювали відвідувачів різдвяного ярмарку



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Після двогодинної перерви ярмарок відновив роботу

Співробітники французької поліції евакуювали близько 3,5 тисяч відвідувачів різдвяного ярмарку в Ніцці через невдалий жарт місцевого жителя.

Про це повідомляє BFMTV.

Так, один із відвідувачів на виході з ярмарку шепнув охоронцеві, що збирається сходити і купити бомбу. Охоронець, дотримуючись інструкції, негайно дав команду евакуювати людей.

Жартівника ж невдовзі затримали в одному з розташованих неподалік магазинів. Ним виявився чоловік віком близько 50 років. Він прийшов на ярмарок з донькою і співмешканкою, яка підтвердила, що чоловік — «любитель подібного роду недоречних жартів».

Після двогодинної перерви ярмарок відновив роботу.

Затриманий постане перед судом.