Прем'єр пішов на ялинку: їв, пив в оточенні охорони (фото)



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Прем’єрміністр України Олексій Гончарук на Софіївській площі у Києві

Гончарука супроводжували щонайменше четверо охоронців

Прем’єрміністр України Олексій Гончарук у середу ввечері, 25 грудня, завітав на різдвяний ярмарок на Софіївській площі у Києві.

Відповідні фото він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«У повітрі аромат різдвяних смаколиків та глінтвейну. На площі біля головної ялинки тепла та сімейна атмосфера. Прекрасно прогулявся і подарунки купив», - написав Гоначрук.

Як видно на фото, прем’єра супроводжували щонайменше четверо охоронців.

Раніше мер Києва Віталій Кличко опублікував відео, в якому показав окремі Новорічно-Різдвяні локації столиці.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко взяв участь у церемонії запалювання вогнів на головній новорічній ялинці на Софійській площі у столиці.