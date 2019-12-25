  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Прем'єр пішов на ялинку: їв, пив в оточенні охорони (фото)

    • Розсилка
    Прем&rsquo;єрміністр України Олексій Гончарук на Софіївській площі у Києві - Прем'єр пішов на ялинку: їв, пив в оточенні охорони (фото)
    Прем’єрміністр України Олексій Гончарук на Софіївській площі у Києві

    Гончарука супроводжували щонайменше четверо охоронців

    Прем’єрміністр України Олексій Гончарук у середу ввечері, 25 грудня, завітав на різдвяний ярмарок на Софіївській площі у Києві.

    Відповідні фото він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

    «У повітрі аромат різдвяних смаколиків та глінтвейну. На площі біля головної ялинки тепла та сімейна атмосфера. Прекрасно прогулявся і подарунки купив», - написав Гоначрук.

    Як видно на фото, прем’єра супроводжували щонайменше четверо охоронців.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Прем'єр пішов на ялинку: їв, пив в оточенні охорони (фото)
    Прем'єр пішов на ялинку: їв, пив в оточенні охорони (фото)
    Прем'єр пішов на ялинку: їв, пив в оточенні охорони (фото)
    Прем'єр пішов на ялинку: їв, пив в оточенні охорони (фото)

    Раніше мер Києва Віталій Кличко опублікував відео, в якому показав окремі Новорічно-Різдвяні локації столиці.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко взяв участь у церемонії запалювання вогнів на головній новорічній ялинці на Софійській площі у столиці.

    Київ ярмарок новорічні свята ялинка Олексій Гончарук охорона
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ