На Софійській площі у Києві запрацював Різдвяний ярмарок (фото)



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Ярмарок працюватиме щодня, причому у вихідні навіть на три години довше звичайного Фото: Уніан

Тематикою Нового року на Софійській площі стала різдвяна історія про Лускунчика

Вже зовсім скоро, 19 грудня, на Софійській площі в Києві відкриється Головна ялинка країни. А вже в суботу, 14 грудня, на цій же площі розпочав свою роботу новорічний ярмарок.

Ярмарок працюватиме щодня, причому у вихідні навіть на три години довше звичайного. Про це повідомляє Folk Ukraine. В будні дні відвідати ярмарок можна з 12:00 до 21:00.

У вихідні дні відправитися на Софійську площу за подарунками можна буде вже в 10:00, а затриматися можна буде до 22:00.

Тематикою Нового року на Софійській площі стала різдвяна історія про Лускунчика. Навколо ялинки розгорнеться восьмикінечна зірка з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика будуть «охороняти» ялинку разом із українськими козаками.

На Контрактовій площі облаштують різдвяне європейське містечко в українських традиціях: тематика цього року – Опішня або традиційне гончарство із розписом Полтавського краю. Стилізоване оформлення підтримають тематичною програмою. Крім того, тут відкриють резиденцію святого Миколая.

Як повідомлялося, офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах у Києві триватиме із 14 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у день святого Миколая.

Раніше КМДА оприлюднила програму новорічних і різдвяних заходів у Києві.

Для проведення зимових масових заходів дорожники змінили схему руху транспорту в центрі столиці. Рух заборонено Володимирським проїздом – від Малої Житомирської до Михайлівської площі. Також обмежено рух правою смугою Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі.