Прокуратура хоче стягнути 183 млн грн із підрядника будівництва метро на Виноградар

Підрядник використав частину коштів, виділених на будівництво метро, не за призначенням

Київська міська прокуратура в судовому порядку вимагає стягнути з підрядника будівництва двох станцій метро та вилочного відгалуження на дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Встановлено, що підряднику було перераховано бюджетні грошові кошти як авансовий платіж за договором будівництва метро на Виноградар.

«Однак, отримавши авансовий платіж, підрядник використав частину коштів не за призначенням та розмістив понад 1,5 млрд грн на депозитні рахунки у банківській установі, отримавши з них упродовж 2019 року власний дохід (відсотки від розміщення коштів) у сумі 139,1 млн грн», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Так, відповідно до чинного законодавства та умов договору, встановлено обов'язок підрядника використовувати зазначені кошти виключно за конкретним цільовим призначенням, а саме для будівництва лінії метрополітену.

Реагуючи на виявлене порушення, Київською міською прокуратурою пред'явлено позов до господарського суду Києва в інтересах держави в особі Київської міської ради, КП «Київський метрополітен» про стягнення з підрядника грошових коштів у сумі 139,1 млн грн, які ним отримані за рахунок нарахування відсотків на бюджетні кошти, а також 44,4 млн грн відсотків за безпідставне збереження та користування бюджетними коштами.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, які перспективи будівництва метрополітену на масиви Виноградар і Троєщина.