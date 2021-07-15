Метробудівці показали відео, як прокладають лінію на Виноградар

Залишилось прокласти 140 м тунелю між станціями «Сирець» і «Мостицька»

На будівництві гілки київського метрополітену у бік житлового масиву Виноградар, завершується зведення правого пергінного тунелю, який з'єднає майбутню станцію «Мостицька» та існуючу кінцеву на лінії – «Сирець». Про це повідомляється на сторінці АТ «Київметробуд» у Facebook.

Наразі тунелепрохідницькому комплексу «Галина» залишилося подолати близько 140 метрів.

«Після цього ТПК (тунелепрохідницький комплекс. – Ред.) буде демонтовано в демонтажному стволі поблизу станції «Сирець», перевезено та знову знов зібрано на будівельному майданчику №214 для спорудження лівого перегінного тунелю», – розповіли метробудівці.

Водночас на відкритих ділянках гілки метро на Виноградар ведуться роботи з перекладання інженерних мереж (електрика, каналізація, водогін, тощо).

Також триває влаштування «стіни в грунті», розробка котлованів та вивіз ґрунтів, інші супровідні будівельні роботи.

«Київметробуд» продемонстрував відео, як ведуться роботи з будівництва метро на Виноградар.

Роботи виконуються згідно з договором і проєктно-кошторисною документацією, зазначили в «Київметробуді».

На початку червня у ЗМІ з’явилась інформація, що відкриття станції метро «Мостицька» можна очікувати не раніше літа наступного року.

«Київметробуд» заявив, що це неправдива інформація. «Спорудження двох станцій «Мостицької» та «Проспекту Правди» продовжується. Попри виклики пандемії «Київметробуд» докладає максимум зусиль для ефективного виконання плану робіт», - йдеться в повідомленні метробудівців.

Метробудівці зазначили, що роблять усе, щоб надолужити деяке відставання і в кінці року відкрити станцію «Мостицьку».

У червні столична влада перерозподілила 543 млн грн з будівництва метро на Виноградар на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу.