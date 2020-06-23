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    Суд арештував киянина, який підробляв документи іноземцям і злочинцям (фото)

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    Правоохоронці затримали молодика 17 червня - Суд арештував киянина, який підробляв документи іноземцям і злочинцям (фото)
    Правоохоронці затримали молодика 17 червня
    Фото: Прокуратура Києва

    За свої послуги молодик брав до $4 тис.

    Судом взято під варту 27-річного киянина, підозрюваного у сприянні в незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом підробки документів.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    «Так, використовуючи зв’язки у кримінальних колах, чоловік скуповував крадені документи, що посвідчують особу, та перероблював їх під нових власників шляхом зміни персональних даних та фотографій. За даними слідства, замовниками таких «послуг» були іноземні громадяни, термін перебування яких в Україні закінчився, а також особи, що перебувають у розшуку», - розповіли правоохоронці.

    Вартість підробленого документа становила від 600 до 4000 доларів США.

    Затримання зловмисника відбулося 17 червня у Шевченківському районі столиці під час продажу біометричного закордонного паспорта черговому клієнту.

    Під час проведених обшуків за місцем мешкання та у салоні автомобіля підозрюваного було виявлено та вилучено підроблені паспорти, посвідчення водія, інші офіційні документи з ознаками підробки, а також засоби та знаряддя для їх виготовлення.

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    Суд арештував киянина, який підробляв документи іноземцям і злочинцям (фото)
    Суд арештував киянина, який підробляв документи іноземцям і злочинцям (фото)
    Суд арештував киянина, який підробляв документи іноземцям і злочинцям (фото)
    Суд арештував киянина, який підробляв документи іноземцям і злочинцям (фото)

    Також установлено, що чоловік вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за скоєння розбійного нападу, незаконне поводження зі зброєю, підробку документів та до того ж перебуває на іспитовому терміні за незаконне заволодіння автотранспортом.

    Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Досудове розслідування здійснюється працівниками Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводження ГУ СБУ у Києві та Київській області.

    Національна поліція України прокуратура СБУ Київ кримінал іноземці документи злочин злочинець
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