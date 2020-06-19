Молодикам, які побили водія трамвая за зауваження про маски, «світить» строк



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Молодики гамселили водія трамвая ногами Фото: dtp.kiev.ua

Трьом чоловікам оголошено підозру

Київською місцевою прокуратури № 4 повідомлено про підозру трьом молодикам, які напали на водія трамвая у відповідь на його прохання вдягти захисні маски.

Інцидент стався увечері 3 червня на трамвайній зупинці на вул. Курнатовського у Дніпровському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Група чоловіків намагалась пройти до салону трамвая без захисних масок. У відповідь на зауваження водія та його прохання одягти маски, чоловіки відреагували агресивно, спровокувавши з ним конфлікт. Надалі словесна перепалка переросла у бійку, у ході якої молодики почали наносити водієві удари руками та ногами по різних частинах тіла, допоки їх не зупинили перехожі», - розповіли в прокуратурі.

За результатами проведення слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити особи нападників. Ними виявилися місцеві мешканці 1981-го, 1983-го та 1984 р.н.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, вчинене групою осіб).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Слідство у кримінальному провадженні здійснює Дніпровське управління поліції в Києві.

Як повідомлялося, у Києві госпіталізували водія трамвая, якого побили люди після зауваження.