Прокуратура прикрила чотири нелегальних АЗС під Києвом



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Газозаправне та дизельне обладнання вилучено та ініційовано питання щодо накладення арешту Фото: Прокуратура Київської області

АЗС працювали без належного оформлення дозвільних документів

За втручання прокуратури Київщини припинено незаконну діяльність чотирьох нелегальних автозаправних станцій. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Києво-Святошинською місцевою прокуратурою в ході досудового розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) із залученням судового експерта з дослідження причин та наслідків порушень вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці на об’єктах підвищеної небезпеки проведено чотири санкціоновані огляди нелегальних автозаправних станцій, розташованих на території Києво-Святошинського району.

Встановлено, що роздрібна торгівля зрідженим газом та дизельним паливом на автозаправних станціях здійснюється без належного оформлення дозвільних документів, а їх робота пов’язана з ризиком виникнення надзвичайних ситуацій, які становлять екологічну та техногенну небезпеку для людей та довкілля.

Відтак, з метою запобігання подальшої незаконної діяльності АЗС газозаправне та дизельне обладнання вилучено та ініційовано питання щодо накладення арешту.