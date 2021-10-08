  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Прокуратура проводить обшуки в управлінні освіти Святошинського району Києва (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Прокуратура проводить обшуки в управлінні освіти Святошинського району Києва (фото)
    Фото: Київська міська прокуратура

    Правоохоронці розслідують встановлення неякісних пожежних сигналізацій у школах

    Святошинська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими поліції та СБУ проводить обшуки у службових приміщеннях Управління освіти Святошинської райдержадміністрації та в офісних приміщеннях підрядних підприємств у межах кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, приватні товариства упродовж 2018–2020 років на замовлення управління освіти Святошинської РДА здійснювали роботи зі встановлення протипожежних систем голосового оповіщення, раннього виявлення, пожежогасіння та димовидалення у школах Святошинського району Києва. Вартість робіт склала 6,9 млн грн.

    У ході досудового розслідування встановлено, що підрядні організації виконали роботи не в повному обсязі та з завищенням вартості. Також встановлено, що виконання субпідрядних робіт оформлювалося на підприємства з ознаками фіктивності.

    У п’ятницю, 8 жовтня, на підставі ухвали суду за адресами проживання фігурантів провадження, а також в офісних приміщеннях згаданих установ та підприємств розпочато обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Прокуратура проводить обшуки в управлінні освіти Святошинського району Києва (фото)
    Прокуратура проводить обшуки в управлінні освіти Святошинського району Києва (фото)
    Прокуратура проводить обшуки в управлінні освіти Святошинського району Києва (фото)
    Прокуратура проводить обшуки в управлінні освіти Святошинського району Києва (фото)
    Прокуратура проводить обшуки в управлінні освіти Святошинського району Києва (фото)

    Нагадаємо, що в серпні поточного року начальнику Управління освіти Святошинської РДА було повідомлено про підозру за фактом розтрати близько 2 млн грн, виділених на реконструкцію навчальних закладів району.

    Теги: обшук прокуратура Київ кримінал освіта школа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Прокуратура проводить обшуки в управлінні освіти Святошинського району Києва (фото)