Прокуратура проводить обшуки в управлінні освіти Святошинського району Києва (фото)

Правоохоронці розслідують встановлення неякісних пожежних сигналізацій у школах

Святошинська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими поліції та СБУ проводить обшуки у службових приміщеннях Управління освіти Святошинської райдержадміністрації та в офісних приміщеннях підрядних підприємств у межах кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, приватні товариства упродовж 2018–2020 років на замовлення управління освіти Святошинської РДА здійснювали роботи зі встановлення протипожежних систем голосового оповіщення, раннього виявлення, пожежогасіння та димовидалення у школах Святошинського району Києва. Вартість робіт склала 6,9 млн грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що підрядні організації виконали роботи не в повному обсязі та з завищенням вартості. Також встановлено, що виконання субпідрядних робіт оформлювалося на підприємства з ознаками фіктивності.

У п’ятницю, 8 жовтня, на підставі ухвали суду за адресами проживання фігурантів провадження, а також в офісних приміщеннях згаданих установ та підприємств розпочато обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, що в серпні поточного року начальнику Управління освіти Святошинської РДА було повідомлено про підозру за фактом розтрати близько 2 млн грн, виділених на реконструкцію навчальних закладів району.