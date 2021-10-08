На одержанні $2 тис. хабара затримано посадовця мерії Києва (фото)

Правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетними до злочину

На одержанні неправомірної вигоди затримано начальника управління Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської міської держадміністрації (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, посадовець КМДА висловив вимогу громадянину щодо надання неправомірної вигоди за невжиття відповідних заходів реагування на порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, можливо, допущених при проведенні реконструкції нежитлового приміщення по вул. Крутий узвіз у Києві.

7 жовтня посадовця затримали одразу після одержання $2 тис. неправомірної вигоди.

За місцем роботи затриманого проведено обшук.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

У межах слідства встановлюється коло осіб, які можуть бути причетними до вказаного корупційного злочину.

Як повідомлялося, завершено досудове розслідування стосовно заступника керівника підрозділу одного з районних управлінь поліції в Києві, який вимагав неправомірну вигоду за здійснення впливу на керівника іншого підрозділу Національної поліції.

Крім того, державному інспектору митного посту «Аеропорт Бориспіль» Київської митниці Держмитслужби та менеджеру з логістики одного з товариств з обмеженою відповідальності повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди.