Прокуратура прийшла з обшуками в управління освіти Голосіївського району Києва

Посадовці підозрюються у заподіянні збитків територіальній громаді на суму понад 2 млн грн

У середу, 6 жовтня, Голосіївська окружна прокуратура Києва спільно з поліцією проводить обшуки у службових приміщеннях управління освіти Голосіївської районної у Києві державної адміністрації в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами управління освіти Голосіївської РДА протягом 2021 року безпідставно перераховано бюджетні кошти на адресу приватних освітніх закладів як компенсацію за надання послуг базової дошкільної освіти, при цьому фактично вказані послуги не надавалися, що спричинило збитки територіальній громаді на суму понад 2 млн грн.

У ході обшуку виявлено та вилучено документи щодо підстав та порядку перерахування грошових коштів та фінансово-господарських взаємовідносин Управління з приватними закладами освіти, які стануть предметом експертного дослідження.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

Зокрема, 5 жовтня правоохоронці провели обшуки у службових приміщеннях КП «Київтеплоенерго», ПрАТ «Київводоканал», КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району Києва, КП по утриманню зеленних насаджень Святошинського району Києва та підрядних організаціях.

З активізацією обшуків мер Києва Віталій Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Він переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто.

Київ уклав меморандум з юридичною компанією щодо аналізу та юридично-правової оцінки корупційних звинувачень, висунутих на адресу влади міста останніми місяцями.

ДБР заявляє, що керівництво та службові особи структур КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету міста Києва.