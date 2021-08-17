Оголошено підозру начальнику управління освіти Святошинського району Києва

Посадовець підозрюється у розтраті коштів на реконструкції навчальних закладів

Прокурори Київської міської прокуратури спільно зі слідчими Нацполіції повідомили начальнику управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації про підозру у розтраті коштів, виділених на реконструкцію навчальних закладів. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, у грудні 2020 року управлінням освіти Святошинської РДА укладено 12 договорів із 8 підрядними організаціями щодо виконання ремонтних робіт у закладах освіти на території Святошинського району столиці.

«У подальшому, наприкінці грудня 2020 року, начальник управління освіти, достовірно знаючи, що до документів, які є підставою для перерахування коштів за виконання робіт, внесені неправдиві відомості, а саме завищено обсяги проведених будівельних робіт або вказано роботи, які взагалі не виконано, підписав фіктивні акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму близько 2 млн грн, чим здійснив розтрату коштів місцевого бюджету на вказану суму», – повідомили правоохоронці.

За результатами розслідування 17 серпня начальнику управління освіти Святошинської РДА повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, повторно, у великих та особливо великих розмірах (ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України).

Наразі вирішуються питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення інших учасників злочину.

Як повідомлялося, 16 серпня Печерська окружна прокуратура Києва за оперативного супроводу Служби безпеки України в рамках кримінального провадження за фактом розтрати коштів, виділених на закупку шкільних меблів, проводили обшуки у приміщеннях Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а також за місцем проживання посадовців.

Столична влада заявила, що претензії правоохоронців можуть призупинити початок навчального року в деяких районах.

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