Експосадовець «Київводфонду» підозрюється в розтраті близько 0,5 млн грн

У липні були првоедені обшуки в приміщенні СВКП «Київводфонд»

Посадовець підписав накладні про отримання товарів для підприємства, але «Київводфонд» їх так і не отримав

Печерська окружна прокуратура Києва за оперативного супроводження Головного управління ДФС у Києві повідомила про підозру екскерівнику одного з відділів Спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства «Київводфонд» у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У межах слідства у липні поточного року у приміщенні СВКП «Київводфонд» були проведені обшуки, за результатами яких правоохоронці вилучили первинну фінансово-господарську документацію щодо закупівель товарів та робіт з капітальних ремонтів бюветних комплексів та громадських вбиралень, розташованих на території Києва.

Встановлено, що підозрюваний, будучи службовою особою, підписав накладні, згідно з якими суб’єкт господарювання, який має ознаки фіктивності, нібито поставив товари для СВКП «Київводфонд».

Водночас вищевказаний суб’єкт господарювання жодних товарів для комунального підприємства не постачав, а підписи службових осіб товариства виявилися підробленими. Збитки становлять близько пів мільйона гривень.

Слідство триває. Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.