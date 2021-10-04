Експосадовець «Київводфонду» підозрюється в розтраті близько 0,5 млн грн
Посадовець підписав накладні про отримання товарів для підприємства, але «Київводфонд» їх так і не отримав
Печерська окружна прокуратура Києва за оперативного супроводження Головного управління ДФС у Києві повідомила про підозру екскерівнику одного з відділів Спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства «Київводфонд» у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
У межах слідства у липні поточного року у приміщенні СВКП «Київводфонд» були проведені обшуки, за результатами яких правоохоронці вилучили первинну фінансово-господарську документацію щодо закупівель товарів та робіт з капітальних ремонтів бюветних комплексів та громадських вбиралень, розташованих на території Києва.
Встановлено, що підозрюваний, будучи службовою особою, підписав накладні, згідно з якими суб’єкт господарювання, який має ознаки фіктивності, нібито поставив товари для СВКП «Київводфонд».
Водночас вищевказаний суб’єкт господарювання жодних товарів для комунального підприємства не постачав, а підписи службових осіб товариства виявилися підробленими. Збитки становлять близько пів мільйона гривень.
Слідство триває. Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.
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